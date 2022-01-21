İsmail Çipe yuhalandı

Tribünler, kaleci İsmail Çipe'ye büyük tepki gösterdi. Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Çipe'yi taraftarlar, topu her aldığında ıslıklarla protesto etti. Öte yandan 27 yaşındaki eldiven, forma giydiği son 7 maçın 6'sında da kalesini gole kapatamadı.



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Galatasaraylı taraftarların kaleci İsmail Çipe'ye tepkilerine kaptan Arda Turan kayıtsız kalmadı. Tecrübeli futbolcu, maçın başından itibaren ıslıklara maruz kalan Çipe'ye tepki gösteren taraftarlarla tartıştı. Yedek kulübesinin arkasındaki sarı-kırmızılılara seslenen Turan, "Size hiç yakışmıyor" diye taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.