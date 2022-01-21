Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 21.01.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GROENENDIJK DE PFDK'DA

Öte yandan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de PFDK'lık oldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK'ın 20.01.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.