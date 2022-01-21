GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Aanholt-Alpaslan-Cicaldau üçlüsünden kurulan orta sıfır verimle oynadı. Galatasaray adına alkışı tek başına hak eden kişi Kerem oldu. Genç yıldız çok çalıştı, pozisyona girdi, pozisyon üretti ama çevresindekiler hep kaçak dövüştü.
Halil güzel bir gole imza attı ama Donk'un attığı golde hatalıydı. Çünkü Halil yakın durduğu Donk'u korner atışından sonra anlamsızca terk edip boş bıraktı. Galatasaray tarihine UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmış yönetici olarak geçen başkan Burak Elmas artık şapkasını öne koyup "Ben ne yapmalıyım?" diye karar vermelidir.
SERKAN KORKMAZ - GİDİŞAT FECİ!
Sezon başında, Galatasaray'ın kadrosunun sadece ezeli rakiplerine kıyasla değil, ligin standartları göz önüne alındığında da "kötü" olduğundan şüphelenirken hayli yalnızdım. Çalışmalar muhabir haberlerinde, transferler ise sosyal medyada öve öve bitirilemiyordu. Haftalar ilerledikçe "dört büyükler" içinde en kötü kadronun Galatasaray'daki olduğuna iyice emin olmuştum.