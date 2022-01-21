GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın, sezon başından beri özelikle lig mesaisinde oyun uygulamalarında kötü alışkanlıkları vardı. Bu İspanyol hocadan sonra 10 günde çok az bölümü değişebilir mi diye düşündüm. Gördüğüm tablo olandan daha da geriye gitmesi. Daha sezonun bitmesine 4 ay gibi ciddi bir süre varken çok büyük sıkıntıların beklediği de net bir şekilde aşikar. Top ayağındayken organize savunmalara hücum edemeyen, iki kenar beki devamlı çizgilerde yer alan ve oyuna genişlik vermeyen Galatasaray görüyoruz. Orta sahada van Aanholt ve Alpaslan ile oyunu kurgulamaya çalışıyorlar. Dikine oynayamayan, hatlar arasına topu sokamayan, oyun hareketliliği olmayan bir takım sahada. Geçiş hücumlarının en önemli prensibi savunmanın arkası ve önünde top almaktır. Şerit değiştirerek de bunu hücum çeşitliliğine dikine monte etmek gerekir.

Birçok hücum özelliğini sezon başından bu yana kadar Süper Lig'de uygulamadığı gibi top rakipteyken de pres ve karşı presi de doğru yapamıyorlar. Bu eksik oyun anlayışıyla zaten ligimizde topu rakibe bırakan bu takımın işler çetrefilleştikçe teknik ve mental olarak da eksikleri ortaya çıkmış oldu. Galatasaray'ın başarılı olduğu sezonlarda iç sahada baskıyla korku salan oyun anlayışı vardı. Bunun yerine rakiplerine davetkarca davranan oyun felsefesi ve kültürü olmayan, bir de gençlerin başarısızlık geldikçe sorumluluk almaktan kaçan kaygılı bir oyun ortamı ortaya çıktığı gözlemleniyor.