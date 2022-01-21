Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Okan Kocuk geri geliyor! Trabzonspor maçında sahada

GALATASARAY HABERİ: Okan Kocuk geri geliyor! Trabzonspor maçında sahada

Son dakika spor haberi: Sezon sonuna kadar Giresunspor ile kiralık kontratı bulunan başarılı file bekçisi Okan Kocuk için görüşmeler olumlu oldu. Okan, Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçta forma giyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Okan Kocuk geri geliyor! Trabzonspor maçında sahada

Galatasaray'da kaleci sorunu çözülüyor. Sezon başında Giresunspor'a 1 yıllığına kiralanan Okan Kocuk sarı- kırmızılı formaya geri dönüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Giresun kulübüyle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuç verdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Kocuk geri geliyor! Trabzonspor maçında sahada

26 yaşındaki kaleci, Giresun'da gösterdiği başarılı performans sonrası yönetimin düğmeye bastığı ve pazartesi günü Okan'ı İstanbul'a getireceği belirtildi. Okan, Süper Lig'de takımının son oynadığı Trabzonspor maçının uzatma anlarında iki penaltı atışını çıkarmıştı. Başarılı eldiven, henüz 1 hafta olmadan yeniden Trabzon maçına çıkacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Kocuk geri geliyor! Trabzonspor maçında sahada

PENALTIDA 1 NUMARA
Okan Kocuk, bu sezon rakibin kazandığı 6 penaltı atışının 4'ünü kurtarmayı başardı. Okan kariyerinde yaptığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtardı. Giresun'da kalesine gelen son 24 şutun 20'sini çıkardı.

DİĞER
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikizleri büyüdü! Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak kızlarının doğum gününü bu sözlerle kutladı!
Mağlubiyet sonrası Galatasaraylı Arda Turan: Utanç duyuyorum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor