GALATASARAY HABERİ: Okan Kocuk geri geliyor! Trabzonspor maçında sahada

Galatasaray 'da kaleci sorunu çözülüyor. Sezon başında Giresunspor 'a 1 yıllığına kiralanan Okan Kocuk sarı- kırmızılı formaya geri dönüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Giresun kulübüyle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuç verdiği iddia edildi.

26 yaşındaki kaleci, Giresun'da gösterdiği başarılı performans sonrası yönetimin düğmeye bastığı ve pazartesi günü Okan'ı İstanbul'a getireceği belirtildi. Okan, Süper Lig'de takımının son oynadığı Trabzonspor maçının uzatma anlarında iki penaltı atışını çıkarmıştı. Başarılı eldiven, henüz 1 hafta olmadan yeniden Trabzon maçına çıkacak.



