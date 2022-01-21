Ateşle oynuyor!

Kasımpaşa karşısında kötü sonuçlarına bir yenisini ekleyen Cimbom'la düşme hattındaki (17. sıra) Antalyaspor arasında sadece 4 puan kaldı. Bu durum yeni bir sayfa açmak için tribünlere gelen sarı-kırmızılıları çılgına çevirdi. Oyun devam ederken kaleci İsmail Çipe başta oyuncuları yuhalayan taraftarlar, karşılaşma boyunca "Yönetim istifa", "Sami Yen hakkını size helal etmiyor", "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese", "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın", "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı.

BOEY VE KILINÇ KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Torrent, ligin 21'inci haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Torrent; Kasımpaşa karşısında cezalı olan Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan faydalanamazken, bu isimlerin yanı sıra Boey ve Emre Kılınç ise yedek kulübesine çekildi. Sarı kırmızlı takımda bu oyuncuların yerine Yedlin, Nelsson, Ömer ve Morutan ilk 11'de görev aldı.

VAN AANHOLT'A SÜRPRİZ GÖREV

Torrent, Taylan ve Berkan'ın yokluğunda sürpriz bir hamleye imza attı. İspanyol hoca, 6 numara pozisyonunda stoper Alpaslan ve sol bek Van Aanholt'ı oynadı. Aytaç Kara'yı tercih etmeyen Torrent bu durumu, "4-2-3-1 formasyonuyla başlayacağız. Geçen maçta olana izin veremeyiz. Onların hücum şeklinde adapte olmuş şekilde çalışma yaptık, bu şekilde çıkacağız" diyerek açıkladı.Galatasaray'da serbest düşüş devam ediyor. Süper Lig'de en çok şampiyonluğa sahip olan sarı-kırmızılı ekip, dün akşam Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, Halil'in attığı golle öne geçse de devamını getiremedi. İlk yarının sonlarında skora Ryan Donk'un attığı golle denge getiren Paşa, ikinci yarıda da Umut Bozok ve Varga'yla bulduğu gollerle güçlü rakibi karşında rahat bir galibiyete ulaştı: 3-1. Son 11 maçında sadece bir galibiyet alabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerine tam 26 puan (6M/4B) dağıttı.