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7 günde bu kadar!

Torrent, “Elimizdeki oyuncular bu kadardı. 7 günde kendimizi geliştirdik ama ruh halimiz sorunlu” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
7 günde bu kadar!
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz vardı. Bizim burada olma sebebimiz de takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi biraz geliştirdik. Daha çok geliştirmemiz gereken konu, ruh halimizle ilgili gözüküyor. Elimizdeki oyuncular bu kadardı, mecburen bu kadroyla oynadık. Galatasaray gibi bir takım, yakışan sonuçlar almadığı zaman oyuncular da moral olarak etkileniyorlar. Taraftarları daha mutlu edebilmek için çok daha iyi oynamamız ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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