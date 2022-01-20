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TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Mostafa Mohamed'e 4 talip birden

Spor haberleri... Süper Lig'de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da gelecek isimler kadar takımdan gönderilecek isimlerle alakalı çalışmalar da sürüyor. Sarı-Kırmızılıar'ın kadrosunda bulunan bazı isimler için de teklifler gelmeye devam ederken Fransız basını, Lyon'un Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak isetdiğini ancak Sevilla, Hertha Berlin ve Lille'in de transfer için devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Mostafa Mohamed'e 4 talip birden

Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Fransız basını yıldız futbolcuya 4 kulübün talip olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Mostafa Mohamed'e 4 talip birden

Takvim'in derlediği haberde; Lyon'un Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, transferde tek başına değil. Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor."

TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Mostafa Mohamed'e 4 talip birden

"Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı. Şu ana kadar G.Saray'a resmi bir teklif gelmediği de belirtildi.

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