TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Mostafa Mohamed'e 4 talip birden

Takvim'in derlediği haberde; Lyon 'un Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, transferde tek başına değil. Sevilla , Hertha Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor."

"Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı. Şu ana kadar G.Saray'a resmi bir teklif gelmediği de belirtildi.