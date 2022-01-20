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SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da yeni yapılanma! Luis Campos ve Burak Elmas...

Spor haberleri... Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da Burak Elmas'tan flaş bir hamle daha geldi. Florya'da yaşanan birçok vedanın ardından Elmas, yeni bir futbol aklını takımın başına getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da yeni yapılanma! Luis Campos ve Burak Elmas...

4 yıllık Fatih Terim dönemine son veren Başkan Burak Elmas futbolda yeni bir yapılanmaya gitmek istiyor. Florya'da birçok kişi ile yollarını ayıran ve İspanyol teknik heyet kuran sarı-kırmızılılar, futbol aklı olarak Portekiz ekolüne geçiş yapmayı düşünüyor. Bu planlamada ilk görüşme geçen hafta Mario Branco ile gerçekleşmişti. Sportif direktörlük görevi için Mario Branco ile görüşen Başkan Elmas'ın sıradaki toplantısı Luis Campos'la olacak. Monaco ve Lille'de önemli işlere imza atan Portekizli futbol adamı, sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak dün İstanbul'a geldi. Bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçını izleyecek olan Luis Campos'a futbolun başına geçmesi için teklif yapılacak. Dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, Lille'in şampiyonluğunda, Zeki, Burak ve Yusuf Yazıcı'nın Fransa'ya gitmesinde önemli pay sahibi olmuştu. Compos ayrıca, sezon başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ücretli danışmanlık hizmeti vermişti.

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