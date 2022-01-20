Galatasaray'da Taylan Antalyalı Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek!

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'nın cezası belli oldu.

Kasımpaşa maçında forma giyemeyen yıldız futbolcuya PFDK, iki maç ceza verdi. Böylelikle Taylan Antalyalı, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeycek.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu TAYLAN ANTALYALI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."