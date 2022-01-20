GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Assunçao müjdesi! Internacional istiyor

Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından yaprak dökümü sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen genç futbolcu Gustavo Assunçao da yol ayrımında...

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Galatasaray, istediği verimi alamadığı Assunçao'nun kiralık sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber de geldi. Brezilya ekiplerinden Internacional'in genç orta sahayı istediği ortaya çıktı.