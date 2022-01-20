GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Assunçao müjdesi! Internacional istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından yaprak dökümü sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen genç futbolcu Gustavo Assunçao da yol ayrımında...
Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Galatasaray, istediği verimi alamadığı Assunçao'nun kiralık sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber de geldi. Brezilya ekiplerinden Internacional'in genç orta sahayı istediği ortaya çıktı.
Kariyerine Porto altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao, Atletico Madrid altyapısında da uzun yıllar oynadı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Famalicao'dan kiraladığı 21 yaşındaki genç ön libero, Galatasaray'da 2 Süper Lig maçında 134 dakika süre almıştı.
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