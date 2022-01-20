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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Assunçao müjdesi! Internacional istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan kiraladığı ancak takımda çok fazla süre alamayan genç futbolcu Gustavo Assunçao'ya Brezilya'dan talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 08:49
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Assunçao müjdesi! Internacional istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından yaprak dökümü sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen genç futbolcu Gustavo Assunçao da yol ayrımında...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Assunçao müjdesi! Internacional istiyor

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Galatasaray, istediği verimi alamadığı Assunçao'nun kiralık sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber de geldi. Brezilya ekiplerinden Internacional'in genç orta sahayı istediği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Assunçao müjdesi! Internacional istiyor

Kariyerine Porto altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao, Atletico Madrid altyapısında da uzun yıllar oynadı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Famalicao'dan kiraladığı 21 yaşındaki genç ön libero, Galatasaray'da 2 Süper Lig maçında 134 dakika süre almıştı.

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