Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Domenec Torrent konuştu! "Geliştirmemiz gereken konu..."

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler;

"1-2 olduktan sonra, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak, birebirde kayıplarımız oluyor. Dönen topları kazanamıyoruz ve takım son 20 dakikada gerçekten sıkıntı yaşıyor.

GELİŞMEMİZ GEREKEN KONU RUH HALİMİZ

Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var. Bizim burada olma sebebimiz de takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu, ruh halimizle ilgili.



Galatasaray gibi bir takım, yakışan sonuçlar almadığı zaman oyuncular da moral olarak etkileniyorlar. Taraftarları daha mutlu edebilmek için çok daha iyi oynamamız ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor."