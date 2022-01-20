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Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Arda Turan: Utanç duyuyorum

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan müsabaka sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çok zor durumda olduklarını belirten deneyimli futbolcu, yaşanılan bu durumdan utanç duyduğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:29 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:39
Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Arda Turan: Utanç duyuyorum

Galatasaray'da Arda Turan, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki durumu nedeniyle utanç duyduğunu söyleyen Arda Turan "İşimiz çok zor. Çok zor durumdayız. Bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar toparlanıp onu kendimize motivasyon yapmalıyız. Bu durum bize yakışmıyor. Utanmalıyız. Utanıyorum. Sakatlık beni çok etkiledi. 5 ay bir şey yapamadık. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama utanıyorum. Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum. Kaçacak değiliz. Buradan takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kendi aramızda konuşarak olmuyor. Galatasaray forması çok değerli dünyanın her yerinde. Bu durumdan utanmalı, daha çok çalışmalıyız. Kimse bunu hak etmiyor. Zor durumda bıraktığımız insanlar var. Bu yaptığımız doğru değil. Bu durumlarda kaptan olarak çıkıp bir şeyler söylemek istiyorum. Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin babamın telefonlarını açamıyorum." dedi.

Arda Turan ayrıca "Trabzonspor ligin en iyilerinden biri. O maçta işimiz zor. Çok zor ama pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı için seyircimizden destek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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