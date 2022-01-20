Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Düşme hattı ile arasında 6 puan fark bulunan sarı kırmızılıar, teknik direktör Domenec Torrent ile birlikte çıkacağı maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Son 3 maçını kazanan Paşa ise bu karşılaşmadan puan veya puanlar alma peşinde.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı Nef Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: FATIH, BOEY, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, AYTAÇ, CICALDAU, EMRE, MORUTAN, KEREM, HALIL

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, OUANNES, TARKAN, EREN E., BRECKA, HADERGJONAJ, TRAVNIK, HAJRADINOVIC, DOĞUCAN, AHMET, UMUT

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

son 10 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Aslan, yaşadığı puan kayıplarıyla alt sıralara yaklaştı. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987- 1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi. Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.

GALATASARAY: 22 KASIMPAŞA: 6

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa 36. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 35 maçta Cimbom'un 22'ye 6 üstünlüğü bulunuyor. 7 mücadele ise berabere sonuçlandı. Aslan'ın 70 golüne Kasımpaşa 33 golle cevap verdi.

TORRENT İLK MAÇINI KAYBETTİ



Sarı-Kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan Cimbom, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. -2 averajı bulunan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanması halinde rahat bir nefes alacak. Puan kaybı halinde ise düşme hattına biraz daha yaklaşacak ve korkulu rüya görmeye devam edecek. Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Domenec Torent, ilk sınavını deplasmanda Hatayspor karşılaşmasında verdi. Galatasaray, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak hem de ilk galibiyetini arayacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA



Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

EKSİKLER KORKUTUYOR



Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak. Milli takımda olan Feghouli ile Mohammed de süre alamayacak.

ORTA SAHAYA AYTAÇ KARA



Bu sezon ligde ilk kez Hatay'da 4 gol yiyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un yokluğu hissedildi. Yerine forma giyen Alpaslan, Danimarkalı stoperin boşluğunu dolduramadı. Cezası biten Nelsson, Kasımpaşa maçında 11'e geri dönecek. Marcao ile birlikte savunmada forma giyecek. Cezalı Taylan ve Berkan'ın yokluğunda ise 6 numaraya Aytaç Kara geçecek. Torrent, Hatay maçının ikinci yarısında Aytaç'ı savunmada kullanmıştı.

G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR'I belli oldu! Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray - Kasımpaşa maçının hakemi değişti Devamını Oku BUNU DA OKU