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Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi Domenec Torrent'ten taktik açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu. Torrent, "4-2-3-1 formasyonuyla başlayacağız. Geçen maçta olanın olmasına izin veremeyiz. Dolayısıyla onların hücum şeklinde adapte olmuş şekilde çalışma yaptık, bu şekilde çıkacağız. Farklı formasyonlar görme durumu söz konusu." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:32
Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi Domenec Torrent'ten taktik açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler;

"4-2-3-1 formasyonuyla başlayacağız. Geçen maçta olanın olmasına izin veremeyiz. Dolayısıyla onların hücum şeklinde adapte olmuş şekilde çalışma yaptık, bu şekilde çıkacağız. Farklı formasyonlar görme durumu söz konusu. 1 hafta içinde 3 maç olacak. Olabildiğince hepsine hazırlıklı çıkmaya çalışacağız. Önümüzde daha uzun süre olduğunda daha farklı formasyonlar göreceksiniz."

"Bütün oyuncularımızın olmasını isteriz ama yapılacak bir şey yok, hangi oyuncularımız varsa onlarla oynamamız gerek. Onlarla birlikte, olabilecek en iyi oyunu çıkaracağız."

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