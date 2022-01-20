Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI | GS Kasımpaşa maçı izle

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Domenec Torrent yönetiminde ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Cimbom, evinde 3 puanı kazanmak istiyor. Kasımpaşa ise, ligdeki çıkışına devam etmek ve NEF Stadı'ndan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

GALATASARAY: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Yedekler: Fatih, Oğulcan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Emre, Bartuğ, Arda, Boey

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.