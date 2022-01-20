Galatasaray Kasımpaşa: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Kasımpaşa Galatasaray'ı devirdi!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele, Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Maçın golleri Galatasaray adına 39' Halil, Kasımpaşa adına 45+3' Donk, 60' Umut Bozok, 90+5 Varga'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, 27 puanla 13. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 24 puanla 16. sıraya yükseldi.
Galatasaray, bir sonraki maçını lider Trabzonspor ile oynayacak.
MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)
4. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un çıkardığı şutta, kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.
7. dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet Engin, son çizgiye inerek meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada Cicaldau'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden gelen topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.
39. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerin ardından hızlı gelişen atakta Morutan, pasını rakip yarı alanın ilk metrelerindeki Halil Dervişoğlu'na aktardı. Hafif sağdan ceza sahasına sokulan genç futbolcu, 2 rakibini oyundan düşürdükten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
45+3. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Tarkan Serbest, topu Donk'a aktardı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)
56. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı ters kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Genç futbolcunun bekletmeden vuruşunda yan direkten dönen top yeniden kendisine geldi. Kerem'in zayıf vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
60. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan son çizgiye inen Mortadha'nın yerden ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.
90+4. dakikada lacivert-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkardı. Sağdan son çizgiye inen Fall, pasını ceza sahası içindeki Umut Bozok'a gönderdi. Umut'un vuruşunda altıpastaki Varga'nın tamamladığı top ağlarla buluştu. Pozisyonda yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan, ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yapılan VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı: 1-3.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.