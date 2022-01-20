GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan sonra büyük bir karara imza atıldı. Yeniden yapılanma kararı alan Burak Elmas ve yönetimi, dünya çapında ses getirecek bir transfer yaptı.
Sarı kırmızılılar, keşfedip çok düşük paralara transfer ettiği genç yetenekleri parlatıp, astronomik fiyatlara satma konusunda bir dünya markası olan futbol adamı Luis Campos takıma kazandırdı. Peki Luis Campos kimleri keşfetti?
İşte Campos'un kariyeri boyunca keşfettiği dünyaca ünlü isimler: