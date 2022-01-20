Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan sonra büyük bir karara imza atıldı. Yeniden yapılanma kararı alan Burak Elmas ve yönetimi, dünya çapında ses getirecek bir transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, keşfedip çok düşük paralara transfer ettiği genç yetenekleri parlatıp, astronomik fiyatlara satma konusunda bir dünya markası olan futbol adamı Luis Campos takıma kazandırdı. Peki Luis Campos kimleri keşfetti? Campos'un kariyeri boyunca keşfettiği dünyaca ünlü isimler ise şöyle... Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:53 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:53
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan sonra büyük bir karara imza atıldı. Yeniden yapılanma kararı alan Burak Elmas ve yönetimi, dünya çapında ses getirecek bir transfer yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Sarı kırmızılılar, keşfedip çok düşük paralara transfer ettiği genç yetenekleri parlatıp, astronomik fiyatlara satma konusunda bir dünya markası olan futbol adamı Luis Campos takıma kazandırdı. Peki Luis Campos kimleri keşfetti?

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

İşte Campos'un kariyeri boyunca keşfettiği dünyaca ünlü isimler:

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Kylian Mbappe

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Anthony Martial

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Dimitar Berbatov

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Fabinho

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Thomas Lemar

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Joao Moutinho

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Radamel Falcao

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Tiemoue Bakayoko

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni futbol adamı Luis Campos kimleri keşfetti? İşte o isimler... (GS spor haberi)

Benjamin Mendy

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