Tribünler boş kalabilir

Torrent, iki maçta iki galibiyet hedefliyor. En büyük kozu da iki maçın da içeride olması... Ancak sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında taraftarından yoksun kalabilir. Özellikle Fatih Terim'le yaşanan olaylı ayrılığın ardından sarı-kırmızılılarla, yönetimin arası oldukça açıldı. Burak Elmas için istifa çağrıları her geçen gün artarken takımın kötü performansı, Işıtan Gün'ün ortaya çıkan cinsiyetçi paylaşımları ve istifa etmemesi, ardından yaptığı "Muslera'yı göndereceğiz" açıklaması taraftarları küstürdü.
Torrent, iki maçta iki galibiyet hedefliyor. En büyük kozu da iki maçın da içeride olması... Ancak sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında taraftarından yoksun kalabilir. Özellikle Fatih Terim'le yaşanan olaylı ayrılığın ardından sarı-kırmızılılarla, yönetimin arası oldukça açıldı. Burak Elmas için istifa çağrıları her geçen gün artarken takımın kötü performansı, Işıtan Gün'ün ortaya çıkan cinsiyetçi paylaşımları ve istifa etmemesi, ardından yaptığı "Muslera'yı göndereceğiz" açıklaması taraftarları küstürdü.