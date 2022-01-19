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Luyindama Antwerp’te

Chrıstıan Luyindama ile yollar ayrıldı. Ocak 2019'da önce 3 milyon euro'ya kiralanan 6 ay sonra bonservisi 5 milyon euro'ya alınan 28 yaşındaki Kongolu stoper, Belçika ekibi Antwerp'e kiralandı. 1 Kasım 2021'de sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Luyindama'nın satın alma opsiyonuyla verildiği öğrenildi. Sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli oyuncu resmi imzayı atacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Luyindama Antwerp’te
Chrıstıan Luyindama ile yollar ayrıldı. Ocak 2019'da önce 3 milyon euro'ya kiralanan 6 ay sonra bonservisi 5 milyon euro'ya alınan 28 yaşındaki Kongolu stoper, Belçika ekibi Antwerp'e kiralandı. 1 Kasım 2021'de sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Luyindama'nın satın alma opsiyonuyla verildiği öğrenildi. Sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli oyuncu resmi imzayı atacak.
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