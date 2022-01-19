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Galatasaray'dan flaş Trabzonspor maçı kararı!

Süper Lig'de yeni hocası Domenec Torrent ile çıktığı ilk maçı kaybeden Galatasaray gözünü bir haftada oynayacağı iki karşılaşmaya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip 4 gün içinde Kasımpaşa ve Trabzon’la iki zorlu maça çıkacak. Oyuncuları uyaran Torrent, “Galatasaray’a yakışmayacak bir yerdeyiz. Herkes üzerine düşeni yapsın” dedi. Yönetim de iki maç için özel prim verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan flaş Trabzonspor maçı kararı!

Galatasaray kabus gibi bir sezon yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, son 10 maçın 9'unda puan kaybetti. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Domenec Torrent göreve başlarken, İspanyol teknik adam ilk maçında aradığını bulamadı. 21. haftayı 27 puanla 13. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip, kulüp tarihinin en düşük puanını topladığı sezona imza attı. Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Aslan, adım adım düşme potasına ilerliyor. Yarın 17. sırada yer alan ve 6 puan gerideki Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Eğer sahasında oynayacağı maçı da kaybederse aradaki fark 3'e düşecek, kriz daha da büyüyecek.

Galatasaray'dan flaş Trabzonspor maçı kararı!

MOTİVASYONU ARTIRMAK İSTİYOR

Cımbom, pazar günü ise Nef Stadı'nda lider Trabzon ile karşılaşacak. İlk maçından mağlubiyetle ayrılmanın şokunu yaşayan Torrent, bu iki karşılaşmadan da galibiyet çıkartmayı planlıyor. İspanyol çalıştırıcı, bu iki maçta alınacak 6 puanla takımı tekrar motive edebileceğini düşünüyor. Hatay yenilgisi sonrasında, "Kendi düşündüklerinden daha iyi oyuncular" diyerek takımının öz güven sorunu yaşadığını ifade eden İspanyol hoca, dün de "Galatasaray'a yakışmayacak bir yerdeyiz. Herkes üzerine düşeni yapsın" dedi. Yönetimin de iki maç için prim açıklamayı düşündüğü öğrenildi.

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