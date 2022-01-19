Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed bombası patlıyor! Fransız ekibi... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed bombası patlıyor! Fransız ekibi... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Mohamed'i transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. Ancak Mohamed için başka kulüpler de devrede. İşte transfere dair tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:49 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:51
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed bombası patlıyor! Fransız ekibi... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed bombası patlıyor! Fransız ekibi... (GS spor haberi)

RMC Sport'un haberinde göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Galatasaray'dan Mostafa Muhammed'i transfer etmek için harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed bombası patlıyor! Fransız ekibi... (GS spor haberi)

İŞTE HABERİN DETAYLARI:

Sardar Azmoun transferinden henüz bir sonuç alamayan Lyon'un B planı, 24 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed bombası patlıyor! Fransız ekibi... (GS spor haberi)

Lyon, bu transfer için görüşmelere başlattı ancak rakipleri de var. Mostafa Mohamed ile Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de ilgileniyor.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed bombası patlıyor! Fransız ekibi... (GS spor haberi)

Şu an bu transferdeki tek sorun Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için ne kadar isteyeceği...

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