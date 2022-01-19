GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed bombası patlıyor! Fransız ekibi... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
RMC Sport'un haberinde göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Galatasaray'dan Mostafa Muhammed'i transfer etmek için harekete geçti.
İŞTE HABERİN DETAYLARI:
Sardar Azmoun transferinden henüz bir sonuç alamayan Lyon'un B planı, 24 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed.
Lyon, bu transfer için görüşmelere başlattı ancak rakipleri de var. Mostafa Mohamed ile Sevilla, Hertha Berlin ve Lille de ilgileniyor.
Şu an bu transferdeki tek sorun Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için ne kadar isteyeceği...