Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor!

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Florya'ya sportif direktör getirmek için kolları sıvayan Başkan Burak Elmas büyük oynuyor... Elmas'ın bir süredir adı gündemde olan Mario Branco'ya soğuk baktığını ve Luis Campos'u göreve getirmeyi düşündüğü biliniyordu.
Takvim'in haberine göre Elmas'tan davet alan Luis Campos Perşembe günü İstanbul'a gelecek. Dünyaca ünlü futbol adamının önce Başkan Elmas'la bir araya geleceği ardından da Nef Stadı'nda Kasımpaşa maçını izleyeceği öğrenildi.
Elmas'ın Campos'u sportif direktörlük görevine getirmek istediği ancak ekonomik şartlarda anlaşma sağlanmasının güç olacağı belirtiliyor. Eğer Portekizli futbol adamı sportif direktörlük teklifini kabul etmezse sezon sonuna kadar danışman olarak hizmet vermesi gündeme gelecek.