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Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor!

Galatasaray'da son dakika haberi... Mario Branco'ya soğuk bakan Başkan Burak Elmas'tan davet alan Luis Campos, perşembe günü İstanbul'a geliyor. Dünyaca ünlü futbol adamı eğer sportif direktörlük teklifini kabul etmezse sezon sonuna kadar danışmanlık görevi yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor!

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Florya'ya sportif direktör getirmek için kolları sıvayan Başkan Burak Elmas büyük oynuyor... Elmas'ın bir süredir adı gündemde olan Mario Branco'ya soğuk baktığını ve Luis Campos'u göreve getirmeyi düşündüğü biliniyordu.

Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor!

Takvim'in haberine göre Elmas'tan davet alan Luis Campos Perşembe günü İstanbul'a gelecek. Dünyaca ünlü futbol adamının önce Başkan Elmas'la bir araya geleceği ardından da Nef Stadı'nda Kasımpaşa maçını izleyeceği öğrenildi.

Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor!

Elmas'ın Campos'u sportif direktörlük görevine getirmek istediği ancak ekonomik şartlarda anlaşma sağlanmasının güç olacağı belirtiliyor. Eğer Portekizli futbol adamı sportif direktörlük teklifini kabul etmezse sezon sonuna kadar danışman olarak hizmet vermesi gündeme gelecek.

Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor!

YILDIZLARIN KAŞİFİ!
Son olarak Lille ve Monaco'da sportif direktörlük görevini üstlenen Luic Campos; Kylian Mbappe, Fabinho, Benjamin Mendy, Victor Osimhen ve Pepe gibi çok sayıda yıldızı dünya futboluna kazandırdı. Campos'un önemli kulüple de anılıyor.

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