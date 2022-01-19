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Galatasaray Barcelona'dan transfer yapıyor! Forvete Martin Braithwaite...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Forvet transferini gündemine alan Galatasaray'ın Barcelona forması giyen Martin Braithwaite’a kanca attığı iddia edildi. Katalan ekibiyle yapılacak görüşmelerde İspanyol teknik direktör Domenec Torrent’in de devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray Barcelona'dan transfer yapıyor! Forvete Martin Braithwaite...

Hatay önünde alınan 4-2'lik yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite'la ilgileniyor.

Galatasaray Barcelona'dan transfer yapıyor! Forvete Martin Braithwaite...

KALMAK ISTIYOR
Bu sezon forma şansı bulmakta çok zorlanan Danimarkalı yıldızın takımda kalıp teknik direktör Xavi'ye kendisini ispat etmek istediği ancak yönetimin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Habere göre Braithwaite'la ilgilenen takımlar arasına Galatasaray da katıldı. Diagne'nin sakatlığı, Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması ve Halil'in kötü performansı sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın forvet transferini gündeme aldığı öğrenildi. Teknik direktör Domenec Torrent'in eski kulübü Barcelona ile sürekli temas halinde olduğu ve Braithwaite'la ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.

Galatasaray Barcelona'dan transfer yapıyor! Forvete Martin Braithwaite...

3 MAÇTA OYNADI
Geçen sezon 18 milyon Euro karşılığında Leganes'ten Katalan devine geçen 30 yaşındaki futbolcu beklentilerin altında kaldı. Bu sezon La Liga'da 3 maçta forma giyebilen Braithwaite 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yeni transfer yapabilmesi için maaş bütçesini boşaltması gereken Barcelona yönetiminin Danimarkalı yıldızı kiralık olarak göndermek istediği belirtiliyor.

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