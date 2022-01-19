Galatasaray Barcelona'dan transfer yapıyor! Forvete Martin Braithwaite...

Hatay önünde alınan 4-2'lik yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite'la ilgileniyor.
Hatay önünde alınan 4-2'lik yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite'la ilgileniyor.
KALMAK ISTIYOR
Bu sezon forma şansı bulmakta çok zorlanan Danimarkalı yıldızın takımda kalıp teknik direktör Xavi'ye kendisini ispat etmek istediği ancak yönetimin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Habere göre Braithwaite'la ilgilenen takımlar arasına Galatasaray da katıldı. Diagne'nin sakatlığı, Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması ve Halil'in kötü performansı sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın forvet transferini gündeme aldığı öğrenildi. Teknik direktör Domenec Torrent'in eski kulübü Barcelona ile sürekli temas halinde olduğu ve Braithwaite'la ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.
3 MAÇTA OYNADI
Geçen sezon 18 milyon Euro karşılığında Leganes'ten Katalan devine geçen 30 yaşındaki futbolcu beklentilerin altında kaldı. Bu sezon La Liga'da 3 maçta forma giyebilen Braithwaite 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yeni transfer yapabilmesi için maaş bütçesini boşaltması gereken Barcelona yönetiminin Danimarkalı yıldızı kiralık olarak göndermek istediği belirtiliyor.