DeAndre Yedlin ülkesine gidiyor

Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor. Beklentilerin çok altında kalan 28 yaşındaki futbolcunun ülkesi ABD'ye döneceği kaydedildi. Sarı-kırmızılı formayla 34 maçta forma giyen Yedlin, 1 gol, 1 asistle oynadı. MLS takımlarından talibi olan Yedlin'in kısa sürede ayrılması bekleniyor.
Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor. Beklentilerin çok altında kalan 28 yaşındaki futbolcunun ülkesi ABD'ye döneceği kaydedildi. Sarı-kırmızılı formayla 34 maçta forma giyen Yedlin, 1 gol, 1 asistle oynadı. MLS takımlarından talibi olan Yedlin'in kısa sürede ayrılması bekleniyor.