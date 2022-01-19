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DeAndre Yedlin ülkesine gidiyor

Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor. Beklentilerin çok altında kalan 28 yaşındaki futbolcunun ülkesi ABD'ye döneceği kaydedildi. Sarı-kırmızılı formayla 34 maçta forma giyen Yedlin, 1 gol, 1 asistle oynadı. MLS takımlarından talibi olan Yedlin'in kısa sürede ayrılması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
DeAndre Yedlin ülkesine gidiyor
Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor. Beklentilerin çok altında kalan 28 yaşındaki futbolcunun ülkesi ABD'ye döneceği kaydedildi. Sarı-kırmızılı formayla 34 maçta forma giyen Yedlin, 1 gol, 1 asistle oynadı. MLS takımlarından talibi olan Yedlin'in kısa sürede ayrılması bekleniyor.
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