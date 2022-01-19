Galatasaray'da aranan kan bulundu! Amadou Diawara

Orta sahada büyük problem yaşayan Galatasaray, acil çözüm arayışlarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Amadou Diawara transferini bu kez bitirmeye kararlı.
Roma formasıyla sezonun ilk yarısında 8 maçta forma giyebilen ve şans bulmakta zorlanan 24 yaşındaki Gineli orta sahanın 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin transferi bitirmek için önce yabancı kontenjanını boşaltmayı hedeflediği kaydedildi. Savunmanın önünde emniyet supabı olan Diawara'nın orta alana sertlik katması bekleniyor.
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