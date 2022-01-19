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Galatasaray'da aranan kan bulundu! Amadou Diawara

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de Domenec Torrent ile yeni bir sayfa açmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına da başladı. Aslan, ön liberoya gereken takviyeyi Roma'dan yapacak. Sezon başında da gündemde olan Amadou Diawara için girişimler başladı. Aslan, 24 yaşındaki Gineli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da aranan kan bulundu! Amadou Diawara

Orta sahada büyük problem yaşayan Galatasaray, acil çözüm arayışlarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Amadou Diawara transferini bu kez bitirmeye kararlı.

Galatasaray'da aranan kan bulundu! Amadou Diawara

Roma formasıyla sezonun ilk yarısında 8 maçta forma giyebilen ve şans bulmakta zorlanan 24 yaşındaki Gineli orta sahanın 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.

Galatasaray'da aranan kan bulundu! Amadou Diawara

Galatasaray yönetiminin transferi bitirmek için önce yabancı kontenjanını boşaltmayı hedeflediği kaydedildi. Savunmanın önünde emniyet supabı olan Diawara'nın orta alana sertlik katması bekleniyor.

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