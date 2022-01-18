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SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

Spor haberi... Süper Lig'de ilk 21 haftanın sonuna gelinirken, Trabzonspor açık ara liderliğini sürdürüyor. Ligin diğer devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise beklentilerden uzak tablo çizmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarları geride kalan haftanın olaylarını mercek altına aldı. İşte Sabah Gazetesi yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül'ün kaleminden ligin panoraması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:39 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:57
SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

AHMET ÇAKAR
Galatasaray içler acısı bir durumda. Yönetimin Torrent'i getirmekteki amacı, takımın menfaati değil istedikleri gibi at koşturacakları ortamı oluşturmak.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

LEVENT TÜZEMEN
Başkan Elmas, büyük stres yaşıyor. Yönetimde her kafadan bir ses çıktığı için huzursuzluklar bitmiyor. Bir kaleci, iyi bir 6 numara, bir de golcü alınmalı

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

SORU: Galatasaray 13. sıraya indi. Yönetim içinde büyük huzursuzluklar var. Galatasaray'a reçete yazmak isteseniz ne yaparsınız?

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray Başkanı Burak Elmas, büyük stres yaşıyor. Yönetim içinde her kafadan bir ses çıktığı için huzursuzluklarh iç bitmiyor. Yönetim sakin olmalı, transfer sezonu bitmeden bir kaleci, iyi bir 6 numara, bir de golcü transfer etmeli. Yönetim, İspanyol hocayla mutlaka konuşmalı ve kendisinden Avrupa'daki oyun modelini uygulamasını talep etmeli. Çünkü bu oyuncuların kapasiteleri rakibe önde baskı yapmaya yetmiyor. Ama takım halinde kompakt oyunu ve hızlı kontratağa çıkmayı yapabiliyorlar. Işıtan Gün, geçmişteki söylemleriyle tepki aldı. Başkan Elmas, göndermeye sıcak bakmıyor ancak Işıtan Bey'in varlığı G.Saray'a zarar verir.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

AHMET ÇAKAR: Galatasaray içler acısı bir durumda. Burak Elmas ve yönetimi Fatih Terim'e ihanet etti. Bu nasıl kanıtlandı biliyor musunuz; Torrent, Florya'da oyuncularına, "İki aydır sizleri canlı izliyorum" diyerek aslında teklifi iki ay önce aldığını ikrar ediyor. Elmas ve avaneleri, iktidara geldiklerinde Terim'e kumpas yaptılar. Ayrıca yönetim, G.Saray camiasına yakışmayacak, cinsel yönden ahlak sıkıntısı yaratacak işler de yapmışlardır. İşte Işıtan Gün… Ne olduğu belli değil! Geçmişte kadınlarla ilgili ahlaki sınırları yıkan tweetler atmıştır. Ayrıca Mustafa Cengiz zamanında kulüpten birçok ürün alıp parasını ödememiş.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

Aynı Işıtan Gün ile ilgili Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'ın eski teknik direktörü, "Işıtan'ın oyuncularını almadım diye benim görevime son verdi" diyebilecek kadar bu idareci ile ilgili kapkaranlık bir geçmiş yaratmıştır. Bu yönetimin, asırlık G.Saray camiasının en kötü yönetimi olduğu ortaya çıkmıştır. Reçete şudur; derhal gitmelidirler. Madem Fatih Terim'i göndermek istiyordunuz, bu işi sezon sonu yapardınız. Torrent denen vasıfsız adamı takımın başına getirmekteki amaç, G.Saray'ın menfaatleri değil istedikleri gibi at koşturacakları ortamı oluşturmaktır.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

GÜRCAN BİLGİÇ: Yeni hocanın ilk maçı eskisinden farklı değildi. G.Saray'ın problemleri var. Bunu Fatih hoca kontratak oyunuyla çözmeye çalıştı, başaramadı. Torrent, bekleri daha çok hücumun içine sokan bir düşüncede. Ancak problem hep merkez orta sahadaydı. Taylan-Berkan ikilisi oyunu yönlendirmekte yetersiz oldukları gibi rakip ataklardaki top kayıplarının da başlangıcı oldular. Bu durumda sorumluluk alacak oyuncular gerekir. Ancak sonuçlar kötü giderken herkes saklanır. Yönetim ve Torrent'in işi zor.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Daha önce Terim ile Avrupa Ligi maçları beklenmeliydi diye fikrimi belirtmiştim. Yeni gelen teknik direktör ülkeyi tanımıyor. Üstelik İspanyol modelini benimsemiş bir teknik adam. G.Saray'ın bu pas oyununu oynayacak bir kadro yapısı yok. İlk başta çok büyük bir teknik hata yaptı. Bir anda Aytaç, Alpaslan ve Marcao ile üçlü defansa döndü. Ondan sonra da ağır yenilgi geldi.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

FENERBAHÇE'Yİ KAFALARINDA BİTİRMİŞLER!

LEVENT TÜZEMEN
Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'dan bir an önce sonuç almasını istiyor. Kartal'ın sabra sığınacak durumu yok, takımı tanıdığı için göreve getirildi

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

ÖMER ÜRÜNDÜL
Sarı-lacivertlilerde en önemli sorun, futbolcular işi kafalarında bitirmişler. Birkaç isim dışında mücadele eden yok. Kimin ne oynadığı belli değil

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

SORU: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, "Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Biraz sabırlı olsunlar. Ben bu oyuncularımla her şeyi düzeltebileceğime inanıyorum" dedi. Artık taraftar için sabredecek bir durum var mı?

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail hoca her hafta 11'i ve sistemi değişen bir takıma geldi. İki maç üçlü oynuyorlar, sonra dörtlüye dönüyorlar. Ardından tekrar üçlü. Hiçbir maç aynı takım sahaya çıkmadı. Dolayısıyla var olan kaosu oyun ve kadro istikrarına kavuşturmak için uğraşıyor. Antrenman yapacak zamanı da yok. Fakat F.Bahçe'deki asıl problem mental. Önemli oyuncular 'vazgeçmiş' gibi oynuyorlar. Onları tekrar motive edip takımın parçası yapması gerekiyor. F.Bahçe'nin kaptanı yok. O lideri bulduklarında sorunun yarısını çözecekler.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Başkan Ali Koç'un kafasındaki düşünce, bu sıkıntıyı dağıtabilmek için çok kariyerli bir teknik direktörü takımın başına getirmek. Ama bunu normal zamanlarda bulamadı, şimdi bir de sezon ortası böyle bir tablo varken işler daha da zorlaştı. Ben İsmail Kartal'ı daha Pereira gittiği anda önermiştim. Bu hamle de geç yapıldı. Fenerbahçe'deki en önemli sorun, futbolcular bu işi beyinlerinde tamamen bırakmışlar. Birkaç futbolcu dışında mücadele eden yok. Kimin ne oynadığı belli değil. Bazı futbolcularda büyük fiziki düşüş var. Artık görünüyor ki bu sene böyle geçecek.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

TABLO KORKUNÇ KARANLIK

LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'dan sabır beklemiyor, bir an önce sonuç almasını istiyor. İsmail Kartal'ın sabra sığınacak durumu yok, camiayı ve oyuncuları tanıdığı için göreve getirildi. Ancak Antalya önünde Osayi'yi sağ bek, Ferdi'yi de sol bek oynatması biraz maceracı bir davranış oldu. Sürekli Löw'ün sorulmasından rahatsız olmasına da anlam veremiyorum. Çünkü F.Bahçe, Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı. Bugünden Löw ya da bir başka hocayı yeni sezona düşünmek çok doğru bir davranış.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

AHMET ÇAKAR: İsmail Kartal bir kahramandır. Şahsen tanırım, namusuna, şerefine, haysiyetine bir arkadaşı olarak kefilim. Onun nasıl düzgün bir adam olduğunu tüm camia hem biliyor hem de hissediyor. İsmail Kartal'ın alacağı kötü sonuçlar Ali Koç'a yazar ama hele Türkiye Kupası'nı alır, Avrupa'da da ilerlerse bu da canım kardeşim İsmail Kartal'a yazar. Ali Koç, çok iyi bir F.Bahçeli. Bununla ilgili en ufak bir kuşkum yok. Asla F.Bahçe'yi şahsi menfaatleri için kullanmıyor. Bununla ilgili de en ufak bir kuşkum yok. Ama şurası açık; beceremedi, beceremiyor. Çünkü zannediyor ki futbol kulüplerinin yönetimi Koç Holding'in yönetimi gibi kurumsal olursa başarı gelir. Futbolun dinamikleri bambaşka. Bu iş holding yönetmeye, fabrika yönetmeye benzemez. F.Bahçe'de tablo, korkunç karanlık.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

DOKTOR 'NE YERSE YESİN' DEDİ!

AHMET ÇAKAR
Merkez Hakem Kurulu için türlü iddialar var. Görünen şu ki eğer 4 büyük takım da şampiyonluk yarışında olsaydı, bu lig bu hakemlerle asla ama asla bitmezdi.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

SORU: Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bu hafta çok tartışılan Erkan Özdamar (Hatay-G.Saray), Arda Kardeşler (Beşiktaş-G.Antep) ve Atilla Karaoğlan'a (Antalya- Fenerbahçe) görev vermedi. Hatalar için artık yüzde yüz kasıt var diyebilir miyiz?

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

AHMET ÇAKAR: Türk hakemleri tıpkı 'Doktor 'ne yerse yesin' dedi' denecek tabloda. 3 büyüklerin fazla iddiası kalmadığı için hafif toz kalkıyor. Ama onlar da beceremiyor. MHK için türlü iddialar var. Önümüzdeki haftalarda ben de bu iddialara değineceğim. Ama görünen şu ki eğer 4 büyük de şampiyonluk yarışında olsaydı, bu lig bu hakemlerle asla bitmezdi.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

GÜRCAN BİLGİÇ: Hakemlerin bazı maçlarda açıklanamaz hataları oldu. Ama bunları öncelikle VAR üstünden okumak gerekir. Bu üç hakem de dinlendirilecek kadar kötü değillerdi. Ben 3 günde bir maç oynanan hafta için alınmış bir karar olarak görüyorum. Ancak realitede yoruma açık kararlar verdiler. Bunlar büyük takımların aleyhineydi. Bu yüzden sesler yüksek çıkıyor. Artık şu gerçeği kabul edelim, hakemler güçlüden yanadır. Eğer 'kaybeden' olmuşsanız hakemin takdir hakkını da kaybedersiniz.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Hep aynı şeyi söylüyorum, ülkemizdeki dünyada benzeri görülmeyen medya, taraftar, teknik adam ve yönetim baskılarıyla hakemler maçlara rahat çıkmıyor. Arda Kardeşler bir hafta evvel çok iyi maç yönetmişti. Bu sefer yönetemedi. Erkan Özdamar da bana göre sezonun en başarılı hakemlerinden ama o da Hatay'da büyük hatalar yaptı. Burada bir örnek daha vereyim, G.Saray yönetimi ve medya hakemi suçluyor ama maç 1-0 iken hakem penaltı verdi, Aanholt atsa 2-0 olacaktı ve maç tamamen G.Saray'ın lehine dönecekti. Ardından Alpaslan'ın yaptığı penaltıda yüzde 100 ikinci sarıdan ihraç gerekiyordu, onu da yapmadı. Bu durum G.Saray'a avantaj oldu. İkinci yarıda da onun baskısı altında bu sefer de Kamara'ya ikinci sarıyı çıkaramadı. Bunlar hep gösteriyor ki hakemler zihinsel olarak sağlıklı maç yönetemiyorlar.

SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

LEVENT TÜZEMEN: Erkan Özdamar, G.Saray'ı doğradı, Arda Kardeşler Beşiktaş maçında tutarsız kararlar verdi, Atilla Karaoğlan Antalya'da oyunun kontrolünü elinden kaçırdı. Bu üç hakeme görev vermemek ne kadar doğru bir kararsa maçın VAR hakemlerini de cezalandırmak gerekir. Çünkü bu 3 hakem, kritik pozisyonlarda can alıcı hataları VAR ile ortak hareket ederek yaptılar. Bazı hakemlerin futbol bilgisinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Genç diye bilgisiz, tecrübesiz, yetersiz hakemlerin önünü açmak gelecek haftalarda daha büyük krizlere neden olur.

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