SPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray sözleri! "Torrent'i getirdiler çünkü..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Başkan Ali Koç'un kafasındaki düşünce, bu sıkıntıyı dağıtabilmek için çok kariyerli bir teknik direktörü takımın başına getirmek. Ama bunu normal zamanlarda bulamadı, şimdi bir de sezon ortası böyle bir tablo varken işler daha da zorlaştı. Ben İsmail Kartal'ı daha Pereira gittiği anda önermiştim. Bu hamle de geç yapıldı. Fenerbahçe'deki en önemli sorun, futbolcular bu işi beyinlerinde tamamen bırakmışlar. Birkaç futbolcu dışında mücadele eden yok. Kimin ne oynadığı belli değil. Bazı futbolcularda büyük fiziki düşüş var. Artık görünüyor ki bu sene böyle geçecek.

TABLO KORKUNÇ KARANLIK LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'dan sabır beklemiyor, bir an önce sonuç almasını istiyor. İsmail Kartal'ın sabra sığınacak durumu yok, camiayı ve oyuncuları tanıdığı için göreve getirildi. Ancak Antalya önünde Osayi'yi sağ bek, Ferdi'yi de sol bek oynatması biraz maceracı bir davranış oldu. Sürekli Löw'ün sorulmasından rahatsız olmasına da anlam veremiyorum. Çünkü F.Bahçe, Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı. Bugünden Löw ya da bir başka hocayı yeni sezona düşünmek çok doğru bir davranış.