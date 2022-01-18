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İstifalar cepte!

Taraftarların hedefinde yer alan yönetimde yeni ayrılıklar kapıda

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
İstifalar cepte!
Galatasaray'da gözler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Fatih Terim operasyonu, alınan kötü sonuçlar ve kulübün haklarının yeterince savunamadıkları gerekçesiyle Başkan Burak Elmas ve yönetimi eleştirilerin odağında yer alıyor. Ayrıca yönetici Işıtan Gün'ün cinsiyetçi paylaşımlarının ortaya çıkması tepkileri daha da artırdı. Gün'ün özür dilemesi kamuoyunda yeterli bulunmazken bugün de istifa etmezse kadın üyelerden Başak Karaca ve Bikem Kanık'ın yönetimden ayrılması bekleniyor. Tabii son dönemde yaşananlar nedeniyle sürpriz istifalar da olabileceği belirtiliyor.
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