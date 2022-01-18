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Halil kayıp

Dıagne ve Mohamed'in yokluğunda ilk 11 şansı yakalayan Halil Dervişoğlu bu fırsatı kullanamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Hatay karşısında skor üretemediği gibi oyunda kaldığı 58 dakika içinde kaleye şut dahi çekmedi. Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ın ağlarını sarsan Halil, 17 lig maçında sadece 2 gol atarken 6 maçtır sessizliğini koruyor! Cimbom'da Diagne'nin 2, Mohamed'in ise 4 golü bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Halil kayıp
Dıagne ve Mohamed'in yokluğunda ilk 11 şansı yakalayan Halil Dervişoğlu bu fırsatı kullanamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Hatay karşısında skor üretemediği gibi oyunda kaldığı 58 dakika içinde kaleye şut dahi çekmedi. Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ın ağlarını sarsan Halil, 17 lig maçında sadece 2 gol atarken 6 maçtır sessizliğini koruyor! Cimbom'da Diagne'nin 2, Mohamed'in ise 4 golü bulunuyor.
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