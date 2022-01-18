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Galatasaray'dan Fatih Terim'i çıldırtan karar!

Son dakika spor haberi: Emir Kıvırcık ve Mario Branco defterini büyük oranda kapatan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Luis Campos için uğraştığı öğrenildi. Real Madrid, Monaco ve Lille gibi takımlarda görev alan Campos'un CV'si ise Elmas'ı çok etkiledi. Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor. Öte yandan Campos, sarı-kırmızılıların genç yıldızı Mustafa Kapı'yı ayartmış ve bonservis ücreti ödemeden Lille'e transfer etmişti. O dönemde genç futbolcunun bu şekilde gitmesine Fatih Terim karşı çıkmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Galatasaray'dan Fatih Terim'i çıldırtan karar!
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Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra sportif direktörlük ataması adeta karmaşaya dönüştü. Başkan Burak Elmas, Terim'in gidişinin ardından Emir Kıvırcık ile anlaşmıştı.

Galatasaray'dan Fatih Terim'i çıldırtan karar!

LUIS CAMPOS GÜNDEME GELDİ!
Ancak Işıtan Gün ile arkadaşlarının yönetimde Kıvırcık ismine karşı çıktıkları ve Portekizli Mario Branco'yu gündeme getirdikleri öğrenildi. İstanbul'a gelip hafta sonundaki maçları izleyen Branco ise Başkan Elmas'ın soğuk tavrı nedeniyle henüz imza atamadı. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim ise Luis Campos oldu.


Galatasaray'dan Fatih Terim'i çıldırtan karar!

Real Madrid, Monaco ve Lille gibi takımlarda görev alan Campos'un CV'si ise Elmas'ı çok etkiledi. Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor. Campos'un daha önce de Galatasaray'la yolu ise ilginç bir şekilde kesişmişti. Portekizli futbol adamı, Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Mustafa Kapı'yı ayartmış ve bonservis ücreti ödemeden Lille'e transfer etmişti. O dönemde genç futbolcunun bu şekilde gitmesine Fatih Terim karşı çıkmıştı.

Galatasaray'dan Fatih Terim'i çıldırtan karar!

GENÇ KAPI'YI AYARTAN İSİM!
Tecrübeli teknik adam, Mustafa Kapı ve Luis Campos'a büyük tepki göstermişti. Şimdi yönetimde bazı isimlerin Campos için "Gelecekte çok daha değer kazanabilecek bir oyuncumuzu bizden bedavaya kaçıran bir şahsın sportif direktör olarak atanması çok manidar olur. Fatih hocamız o dönemde bu adamı kara listeye almıştı" şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Fatih Terim'i çıldırtan karar!

İŞİNDE EN İYİLERDEN!
Luis Campos, futbol dünyasının en iyi sportif direktörleri arasında gösteriliyor. Campos'un keşfettiği yıldızlar arasında Pepe, Fabinho, Martial, Lemar ve Benjamin Mendy gibi isimler var.

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