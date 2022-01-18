Galatasaray'da küme düşme tehlikesi kapıda!

Galatasaray'da rüzgar tersten esmeye devam ediyor. Genç isimlere dönüş yapan ve sezona 25 milyon euro harcayarak başlayan sarı-kırmızılı ekipte hoca değişimi de sonuç vermedi. Cimbom, Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ile çıktığı ilk maçı kaybetti. Ligin 21. haftasında Hatay'a deplasmanda 4-2 yenilen Galatasaray, bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberlik bulunan sarı-kırmızılılar 27 puan toplayabildi. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını ortaya koydu.



ARTIK SKORU KORUYAMIYOR



Savunmada ve hücumda bir türlü organize olamayan ve rakipleri karşısında çaresiz kalan Aslan, bu sezon Süper Lig'de 26 gol atarken kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı. Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar itibarıyla en az gol attığı 2. sezonunu geçiriyor. Hatay karşısında 2-0'dan maçı veren Cimbom, bu sezon öne geçtiği maçlarda 15 puan kaybetti. 2014-15'ten bu yana bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor. Ayrıca 2020-21 sezonunda oynadığı 40 maçta aldığı mağlubiyet sayısını (8) yakaladı.



