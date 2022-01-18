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Galatasaray'da küme düşme tehlikesi kapıda!

Galatasaray'da Domenec Torrent de çare olamadı. Hatay'a da yenilen sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibariyle en kötü performansını sergiledi. Ne defansta ne de hücumda etkili olabildi. 21 maçta 26 gol atıp 28 gol yedi ve averajı - 2 oldu. Bu kötü istatistiğiyle de en az gol attığı 2. sezonunu yaşıyor. Daha da kötüsü Cimbom, perşembe günü 17. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yine kaybetmesi halinde düşme hattıyla arasında 3 puan kalacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da küme düşme tehlikesi kapıda!

Galatasaray'da rüzgar tersten esmeye devam ediyor. Genç isimlere dönüş yapan ve sezona 25 milyon euro harcayarak başlayan sarı-kırmızılı ekipte hoca değişimi de sonuç vermedi. Cimbom, Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent ile çıktığı ilk maçı kaybetti. Ligin 21. haftasında Hatay'a deplasmanda 4-2 yenilen Galatasaray, bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberlik bulunan sarı-kırmızılılar 27 puan toplayabildi. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını ortaya koydu.

Galatasaray'da küme düşme tehlikesi kapıda!

ARTIK SKORU KORUYAMIYOR

Savunmada ve hücumda bir türlü organize olamayan ve rakipleri karşısında çaresiz kalan Aslan, bu sezon Süper Lig'de 26 gol atarken kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı. Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar itibarıyla en az gol attığı 2. sezonunu geçiriyor. Hatay karşısında 2-0'dan maçı veren Cimbom, bu sezon öne geçtiği maçlarda 15 puan kaybetti. 2014-15'ten bu yana bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor. Ayrıca 2020-21 sezonunda oynadığı 40 maçta aldığı mağlubiyet sayısını (8) yakaladı.

Galatasaray'da küme düşme tehlikesi kapıda!

LİDER TRABZONSPOR DA SIRADA

Lıgde en çok şampiyonluğu bulunan (22) takım unvanına sahip olan Galatasaray, artık küme düşme riskiyle karşı karşıya... Trabzon'un 23 puan gerisinde 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, düşme potasına ise sadece 6 puan uzaklıkta... Sarı-kırmızılı takım, perşembe günü 17. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşılaşacak. Aslan, bu mücadeleyi de kaybetmesi halinde düşme hattına bir adım daha yaklaşacak. Bununla birlikte Kasımpaşa'dan sonra ise bu sezon fırtına gibi esen Trabzon ile karşılaşacak. Aslan, 2 maçı da kaybederse kendisini düşme potasında bulabilir.

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