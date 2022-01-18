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GALATASARAY HABERLERİ - Torrent geçer not alamadı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim yerine göreve başlayan Domenec Torrent, ilk maçında 4 gol yiyerek mağlup oldu. Sadece 4 idmana çıkması nedeniyle çok eleştirilmese de kararları beğeni de toplamadı. İşte Torrent'in ilk maçında yaptığı hatalar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Torrent geçer not alamadı

Hatayspor deplasmanında tüm dikkatler, Fatih Terim'in yerine geçen Domenec Torrent'teydi. Tercihleri ve sistemi büyük bir merakla takip edilirken İspanyol hoca ilk maçında yetersiz bulundu. Sadece 4 idmana çıkması nedeniyle çok eleştirilmese de kararları beğeni de toplamadı.

İşte Torrent'in dikkat çeken hataları:

Fatih'i denemek yerine bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen İsmail Çipe ile başladı.

Cicaldau dururken Van Aanholt'a penaltı attırdı.

2-1'i korumak için Halil Dervişoğlu'nu çıkartıp Aytaç Kara'yı oyuna aldı.

Aytaç'ı stopere çekip, orta sahayı kalabalık tutmak istedi ama 2 gol yendi.

Takımı forvetsiz oynattı.

3-2 geriye düşüne kadar değişiklik yapmadı.

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