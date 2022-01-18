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GALATASARAY HABERLERİ: Albert Riera teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine katıldı

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 4-2'lik skorla boyun eğen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda 2011-2014 yılları arasında forma giyen Albert Riera, teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 16:22 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 16:31
GALATASARAY HABERLERİ: Albert Riera teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine katıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'i getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Albert Riera teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine katıldı

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcı antrenörlük görevlerinden ayrılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Albert Riera teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine katıldı

Galatasaray formasını 2011 ile 2014 yılları arasında terleten Albert Riera, sarı-kırmızılı kulübe geçen sezon da antrenör olarak geri dönmüş, Fatih Terim'in yanında staja başlamıştı.

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