GALATASARAY HABERLERİ: Albert Riera teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine katıldı

NTV Spor'un haberine göre; İspanyol antrenör, yardımcı antrenör olarak Domenec Torrent 'in teknik ekibine de dahil oldu.

Galatasaray'da yönetim ayrıca Albert Riera'ya ek olarak bir Türk yardımcı antrenör arayışlarını da sürdürüyor.