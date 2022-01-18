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GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer bombası! Davide Santon... (Gs spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına Domenec Torrent'in getirildiği Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, radarına İtalyan savunma oyuncusu Davide Santon'u aldı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 15:50
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer bombası! Davide Santon... (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına Domenec Torrent'in getirildiği Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer bombası! Davide Santon... (GS spor haberi)

Ara transfer döneminde arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, radarına Roma'dan ayrılmak üzere olan İtalyan savunma oyuncusu Davide Santon'u aldı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer bombası! Davide Santon... (GS spor haberi)

G.SARAY VE KARAGÜMRÜK DEVREDE

Tutto Mercato'nun haberine göre; bu sezon Roma'da fazla forma şansı bulamayan Davide Santon için PAOK'un yanı sıra Süper Lig'den Galatasaray ve Fatih Karagümrük devrede.

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