GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer bombası! Davide Santon... (Gs spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına Domenec Torrent'in getirildiği Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına Domenec Torrent'in getirildiği Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, radarına Roma'dan ayrılmak üzere olan İtalyan savunma oyuncusu Davide Santon'u aldı.
G.SARAY VE KARAGÜMRÜK DEVREDE
Tutto Mercato'nun haberine göre; bu sezon Roma'da fazla forma şansı bulamayan Davide Santon için PAOK'un yanı sıra Süper Lig'den Galatasaray ve Fatih Karagümrük devrede.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO...
Roma'da yıllık 1.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki Davide Santon da bugüne kadar 8 kez İtalya Millî Takımı forması giydi.