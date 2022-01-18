GALATASARAY HABERİ: Aslan Radamel Falcao'yu arıyor! Transfer kararı... (GS spor haberi)

Galatasaray'da bu sezon işler iyi gitmezken bir de penaltı krizi ortaya çıktı. Sezon başından bu yana 4 penaltı kazanan sarı kırmızılılar, bunların sadece 1'ini golle sonuçlandırdı.

Sezonun ilk maçındaki GZT Giresunspor mücadelesinde Diagne, penaltı atışından yararlanamamış, bu maçta kazanılan diğer penaltıyı ise Cicaldau gole çevirmişti. Beşiktaş maçında kazanılan penaltıyı Mohamed, son Hatay karşılaşmasındaki penaltıyı da Van Aanholt kaçırdı. Bu penaltılar Galatasaray'a puan kaybettirirken akıllara ise Radamel Falcao geldi. Galatasaray'ın aldığı transfer kararları dahilinde, Falcao sonrası takıma kazandırılan yeni isimler fayda sağlayamadı.