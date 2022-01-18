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GALATASARAY HABERİ: Aslan Radamel Falcao'yu arıyor! Transfer kararı... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, yaptığı yeni transferlerin ardından, bu sezon kazandığı 4 penaltının üçünü kaçırdı. Penaltılar kaçınca ise akıllara Radamel Falcao geldi. Aslan'da 2 senede 7 penaltı atan Kolombiyalı, bu penaltıların hepsini gole çevirmişti. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 10:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan Radamel Falcao'yu arıyor! Transfer kararı... (GS spor haberi)

Galatasaray'da bu sezon işler iyi gitmezken bir de penaltı krizi ortaya çıktı. Sezon başından bu yana 4 penaltı kazanan sarı kırmızılılar, bunların sadece 1'ini golle sonuçlandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan Radamel Falcao'yu arıyor! Transfer kararı... (GS spor haberi)

Sezonun ilk maçındaki GZT Giresunspor mücadelesinde Diagne, penaltı atışından yararlanamamış, bu maçta kazanılan diğer penaltıyı ise Cicaldau gole çevirmişti. Beşiktaş maçında kazanılan penaltıyı Mohamed, son Hatay karşılaşmasındaki penaltıyı da Van Aanholt kaçırdı. Bu penaltılar Galatasaray'a puan kaybettirirken akıllara ise Radamel Falcao geldi. Galatasaray'ın aldığı transfer kararları dahilinde, Falcao sonrası takıma kazandırılan yeni isimler fayda sağlayamadı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan Radamel Falcao'yu arıyor! Transfer kararı... (GS spor haberi)

EN KRİTİĞİ FENERBAHÇE'YE

Eylül ayında yüksek maaşı nedeniyle Galatasaray'dan gönderilen Falcao, 2 sezon formasını giydiği Sarı-Kırmızılı takımda tam 7 kez penaltıda topun başına geçti. Kolombiyalı, 7 penaltıyı da golle sonuçlandırırken Galatasaray bu maçların 5'ini kazandı, 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı, 1'ini de kaybetti.

GALATASARAY HABERİ: Aslan Radamel Falcao'yu arıyor! Transfer kararı... (GS spor haberi)

"El-Tigre", en kritik penaltıyı ise Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde atmış ve Galatasaray'ın 20 yıl sonra kazanmasında başrolü oynayan isimlerden olmuştu. (Akşam)

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