Torrent de çare olamadı

Galatasaray gençliğe yatırım yaptığı sezonda art arta kötü sonuçlar alınca Fatih Terim ile yolları ayırmıştı. Başkan Burak Elmas ve ekibi Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti. Çok ciddi bir değişim olmasa da Torrent'in dokunuşlarıyla bir ilerleme bekleniyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Cimbom ilk devresini 2-1 önde kapattığı mücadelenin 2. devresinde 3 gol birden yedi. Terim-Torrent değişikliği ilk maçtan olumlu etki vermedi.



DİSİPLİN SORUNU ARTTI

Cimbom, Fatih Terim döneminde iyi bir futbol sergileyemiyordu. Domenec Torrent ile çıktığı ilk maçta da farklı bir görüntü yoktu. Ancak buna disiplin sorunu da eklendi. Sarı-kırmızılı oyuncuların karşılaşma boyunca çok sinirli oldukları gözden kaçmadı. Taylan Antalyalı'nın tartışma sırasında direkt oyundan atılması da buna örnek oldu. Şimdi Domenec Torrent ve öğrencilerini daha kritik haftalar bekliyor. Çünkü Galatasaray küme düşme hattından sadece 6 puan yukarıda.



BERKAN CEZALI

Galatasaray'da sarı kart gören Berkan Kutlu, cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.