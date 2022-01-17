Galatasaray'ın başında ilk maçına Hatay'da çıkan Domenec Torrent, farklı mağlubiyeti yeni geldikleri için çok fazla önemsemedi. İspanyol teknik adam, "Sadece dört gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik için hamle yaptık, bu yüzden dördüncü golü yedik. Dördüncü golden sonra 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan. Gelişmemiz gerekiyor. Çok fazla kontratak yedik. Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açık buldu, goller geldi. Daha iyi performans gösterseydik, daha iyi sonuç alabilirdik. Afrika Kupası'na giden ve sakat oyuncularımız var. Elbette mazeret olamaz ama çok daha fazla çalışmak zorundayız. Önümüzde birçok maç var daha" dedi. Transferle ilgili de "Yönetimle birlikte alınacak bir karar" dedi.



Torrent, teknik direktörlük kariyerinde ilk maç şanssızlığını kıramadı. New York City ve Flamengo'dan sonra G.Saray'da da ilk maçını kaybetti.