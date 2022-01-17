Haberler Galatasaray Özdamar isyanı

Özdamar isyanı

Kerem’in penaltısını es geçen Erkan Özdamar, 43’te Hatay’a VAR’dan beyaz noktayı gösterdi. 3. gol öncesi ise Boey için faul itirazları vardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Özdamar isyanı
Hatayspor deplasmanında hakem Erkan Özdamar'ın kararları tartışma yarattı. İlk yarıda Kerem'in penaltı beklediği pozisyonu es geçen Özdamar, Hatayspor'a ise 43'te VAR'a giderek penaltı verdi. G.Saray'ın yediği 3. gol öncesinde Ribeiro'nun Boey'e yaptığı müdahalede faul beklendi. Fakat Özdamar gol kararına hükmetti. Kamara'nın birkaç pozisyonunda kartını es geçen Özdamar, 82. dakikada Taylan'ın Ribeiro'ya yaptığı harekete ise direkt kırmızı kart çıkarttı. Sarı-kırmızılılar, hakem Özmadar'ın yönetimine sert tepki gösterdi.
DİĞER
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'dan itiraf geldi: Eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama...
TAKVİM'in duyurduğu Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkında evlilik sinyali!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor