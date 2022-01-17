Özdamar isyanı

Hatayspor deplasmanında hakem Erkan Özdamar'ın kararları tartışma yarattı. İlk yarıda Kerem'in penaltı beklediği pozisyonu es geçen Özdamar, Hatayspor'a ise 43'te VAR'a giderek penaltı verdi. G.Saray'ın yediği 3. gol öncesinde Ribeiro'nun Boey'e yaptığı müdahalede faul beklendi. Fakat Özdamar gol kararına hükmetti. Kamara'nın birkaç pozisyonunda kartını es geçen Özdamar, 82. dakikada Taylan'ın Ribeiro'ya yaptığı harekete ise direkt kırmızı kart çıkarttı. Sarı-kırmızılılar, hakem Özmadar'ın yönetimine sert tepki gösterdi.