Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

Ama işler kritik giderken öyle bir yanlış yaptı ki, adeta yenilgiyi hazırladı. Halil kötü oynuyordu, çıkardı. Kulübede santrfor yok. O da olabilir ama Aytaç'ı oyuna alıp, üçlü defansa dönmek harakiri idi. Neden? Çünkü Alpaslan-Aytaç-Marcao uyumu olamazdı.

Kenarlarda da Van Aanholt ile fizik olarak zayıf Boey nasıl geriyi kapatabileceklerdi? Nitekim bunun faturası ağır oldu. Hatay riskli oynadı, önemli de eksikleri vardı. Ama iki kere geriye düşüp bu maçı böyle kazanmasını takdir etmemek mümkün değil.