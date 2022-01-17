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Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, iki kez öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup olarak düşme potasına yaklaştı. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren usta gazeteci Ömer Üründül, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:06
Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

Dün gece seyir zevki üst düzey, yüksek tempolu ve 6 gollü bir maç izledik. Orta sahalar çabuk geçiliyor, takım savunmaları daha ağırlıklı Galatasaray olmak üzere ciddi arızalar gösteriyordu. Tabii madalyonun öbür yüzüne bakarsak maç çok zevkli geçti ve gözlerimizin pasını sildi ama günümüz futbolunun ilkelerine zıt kutuptaydı.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

Aslında Galatasaray'ın istediği bir ortam vardı. Hatayspor iyi futbol oynuyor, tempolu geliyor ama aşırı risk alıyordu. Bu kapalı savunmalar karşısında sıkıntı yaşayan Galatasaray, geçiş oyunları için avantaj sağlıyordu ve bundan da faydalandı. İki gol attı, bir penaltı kaçırdı, birçok pozisyonu da değerlendiremedi.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

En azından deplasmanda iki gol atmak da önemli. Ama takım savunması felaketti. Yanlış saymadıysam Hatay, attığı 4 golün dışında 5 tane de net pozisyon harcadı. Teknik direktör Torrent tabii ki yeni geldi ve zamana ihtiyacı var.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

Ama işler kritik giderken öyle bir yanlış yaptı ki, adeta yenilgiyi hazırladı. Halil kötü oynuyordu, çıkardı. Kulübede santrfor yok. O da olabilir ama Aytaç'ı oyuna alıp, üçlü defansa dönmek harakiri idi. Neden? Çünkü Alpaslan-Aytaç-Marcao uyumu olamazdı.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

Kenarlarda da Van Aanholt ile fizik olarak zayıf Boey nasıl geriyi kapatabileceklerdi? Nitekim bunun faturası ağır oldu. Hatay riskli oynadı, önemli de eksikleri vardı. Ama iki kere geriye düşüp bu maçı böyle kazanmasını takdir etmemek mümkün değil.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

Bana göre dün gecenin oyuncusu Hatayspor'un kalecisi Abdullah idi... Neden? 1.5 senedir oynamayan bir yedek kaleci olarak iki inanılmaz kurtarış yaptı, bir de penaltı çıkardı.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Tam bir felaket"

Erkan Özdamar sezonun en iyi hakemlerinden biri ama genel yönetimi kötüydü. Penaltıda da Alpaslan'ı 2. sarıdan ihraç etmeyerek yalnız çok büyük bir hata değil bana göre ayrıca kendisini güven kaybına uğrattı. Bunu bildiği için de Kamara'yı atamadı.

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