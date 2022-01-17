İspanyol çok geç kaldı

Galatasaray taraftarı ilk maçı olduğu için sosyal medyada Domenec Torrent'e fazla yüklenmedi. İspanyol çalıştırıcı daha çok oyuncu değişikliğiklerini geç yaptığı için eleştirildi. 58'te etkisiz olan Halil Dervişoğlu'nu kenara çekti. Yerine Aytaç Kara'yı alıp 2 stoperin arasına yerleştirdi. Aslan ardından 2 gol yiyerek 3-2 yenik duruma düştü. 81'de 2 değişiklik daha yaptı.

TRİBÜNDE ŞOV

Bordo-beyazlı taraftarlar, sahasında 2 maçtır kaybeden Hatayspor'u, kritik Galatasaray maçında yalnız bırakmadı. Statta, maraton tribünlerinin tamamına yakınını dolduran futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi. Tribündeki Hataysporlu taraftarlar ayrıca Ahmet Çalık maskeleriyle anma yaptı.