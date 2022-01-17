Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa müsabakası öncesi ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular, sahada ve salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas ve top kapma ile sürdürdü.