Haberler Galatasaray Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray, 22. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Teisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlığı bulunan Ryan Babel'le ilgili de flaş bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:08
Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa müsabakası öncesi ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular, sahada ve salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas ve top kapma ile sürdürdü.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

Antrenman, dripling ile şut çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

Arda Turan ve Christian Luyindama da antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Ryan Babel...

GZT Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası kemik ödemi bulunan Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor