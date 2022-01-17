GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Kerem, devrenin sonunda attığı muhteşem frikik golüyle, imajını ve markasını güçlendirirken, kendisine dair büyük beklentileri olanları bir kez daha haklı çıkarıyordu. İlginçtir; Hatay, usta ve kaliteli ayaklarıyla maça asılırken, sarı-kırmızılılarsa top rakipteyken presle, topa sahipken basit oynayarak "büyük kulüp - Anadolu kulübü maçı" klişe senaryosunu tersyüz ediyorlardı. Gerçi bu sezon pek çok açıdan ezberimiz bozuluyor. Misal; isimleri statlara verilen üç büyük hoca takımsız, İstanbul'un üç büyük kulübüyse dökülüyor (Beşiktaş nispeten soğukkanlı kalmayı başardı).
Galatasaray camiası alışkın olmadığı kadar tuhaf bir süreç yaşamakta. Taraftar ve kulüp üyeleri, sosyal medyada ikiye bölünüp kendi arasında çok sert bir maçla meşgul oluyorken, futbolcuların dün akşamki çabası alkışı hak ediyordu. Bu oyuncu kadrosunun hem yapısal hem de kalite olarak hayli eksik olduğunu defalarca belirttim. Camianın ve takımın huzura olan ihtiyacı transfere duyulan ihtiyaçtan çok daha büyük. Ne kadar çabalasalar da güçleri bu kadar işte.
Yakın geçmişteki oyununu arayan, eksik Hatay karşısında, Galatasaray'ın gücü kazanmaya yetmedi. İyi başlayan akşam sportif bir iflasın ilanıyla bitti. Devre arası transfere, zaman, enerji ve para harcamak yerine artık köklü kulübün ruh sağlığına odaklanılması daha doğru olacak.