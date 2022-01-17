GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Erkan Özdamar'a şok eleştiri!

BÜLENT TİMURLENK - BOY AYNASI TRİBÜNLERDİR Galatasaray'ın aylardır iki maç arası günlerde gündemini kavgalar, skandallar ile meşgul eden bir yönetimi var. O yönetim judo şubesini emanet ettiği yöneticisine yeni teknik direktör bulma görevini veriyor.

Galatasaray tarihte çok maç kazandı, çok maç kaybetti ama bu kadar itibarsızlıkla, samimiyetsizlikle yüzleşmedi. Dün ilk yarı penaltı gol olsa 0-2 de, Hatay yakaladıklarını atsa 3-1 de bitebilirdi.