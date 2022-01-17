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Emre Kılınç gol orucunu bozdu

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Emre Kılınç, Teknik Direktör Domenec Torrent'in tercihiyle Hatayspor karşısında ilk 11'de şans buldu. 23. dakikada Van Aanholt'un kestiği topta ağları sarsan başarılı oyuncu, takımını öne geçirdi. Emre Kılınç, bu sezon 3. golünü kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce 4. haftada Trabzonspor maçında 2 gol atmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Emre Kılınç gol orucunu bozdu
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Emre Kılınç, Teknik Direktör Domenec Torrent'in tercihiyle Hatayspor karşısında ilk 11'de şans buldu. 23. dakikada Van Aanholt'un kestiği topta ağları sarsan başarılı oyuncu, takımını öne geçirdi. Emre Kılınç, bu sezon 3. golünü kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce 4. haftada Trabzonspor maçında 2 gol atmıştı.
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