Kerem Aktürkoğlu attığı golü çalışmış!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 45+7. dakikasında harika bir frikik golü ile takımını öne geçirmişti.
Kerem'in bu golü daha önce çalıştığı yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
İşte yıldız futbolcunun antrenmanda, Hatayspor ağlarını sarstığı golün aynısını attığı anlar;
🪄🪄🪄 pic.twitter.com/tg0BanY1ZM— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) January 13, 2022
HATAYSPOR'U BÖYLE AVLADI!
Kerem'in Hatayspor ağlarına attığı gol ise şöyleydi;
* Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.