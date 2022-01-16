Kerem Aktürkoğlu attığı golü çalışmış!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 45+7. dakikasında harika bir frikik golü ile takımını öne geçirmişti.

Kerem'in bu golü daha önce çalıştığı yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

İşte yıldız futbolcunun antrenmanda, Hatayspor ağlarını sarstığı golün aynısını attığı anlar;

HATAYSPOR'U BÖYLE AVLADI!



Kerem'in Hatayspor ağlarına attığı gol ise şöyleydi;









* Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.