Haberler Galatasaray Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent konuştu! Transfer kararı...

Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent konuştu! Transfer kararı...

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile çıktığı ilk maçtan 4-2 mağlup ayrıldı. İspanyol teknik adam karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Torrent, "Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Uluslar Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlıklarımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Domenec Torrent, transferle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 21:44 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 21:52
Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent konuştu! Transfer kararı...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor'a 4-2 kaybedilen mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Torrent, "Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Uluslar Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlıklarımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Domenec Torrent, transferle ilgili konuştu.

İşte o sözler...

Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anlıyoruz fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik.

Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi.

Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Uluslar Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlıklarımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum.

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