Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında, Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor.

Giresunspor yenilgisinin ardından flaş bir şekilde Fatih Terim ile yollarını ayıran Aslan, yeni hocası Domenec Torrent ile birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ev sahibi Hatayspor ise karşılaşmadan galip ayrılarak 3. sıraya tırmanmanın peşinde.

Mücadele öncesi Galatasaray'ın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Kamara, Saba, Diouf, Dylan.

Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil.

🟡2 FUTBOLCU SINIRDA🟡



Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

📉MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📈

🔹Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Kerem Aktürkoğlu (4 gol - 2 asist), Süper Lig kariyerinin ilk golünü Hatayspor filelerine göndermişti (Aralık 2020).

🔹Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, en üst ligde üst üste üç iç saha yenilgisi almadı.

🔹İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Hatayspor (1G), daha önceki yedi karşılaşmada aldığı yenilgi sayısını geride bıraktı (4G 2B 1M).

🔹Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en az deste hücum fırsatı tanıyan takım Galatasaray (11), Hatayspor ise bu süreçte Adana Demirspor'un (51) ardından en fazla direkt atak geliştiren ekip konumunda (47).