Hatayspor - Galatasaray maçı CANLI izle! Hatay GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında, Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor.

Giresunspor yenilgisinin ardından flaş bir şekilde Fatih Terim ile yollarını ayıran Aslan, yeni hocası Domenec Torrent ile birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ev sahibi Hatayspor ise karşılaşmadan galip ayrılarak 3. sıraya tırmanmanın peşinde.





HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Kamara, Saba, Diouf, Dylan.

Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatayspor-Galatasaray karşılaşması BeIN Sports 1 eklarından canlı yayınlanıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.