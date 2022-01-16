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Galatasaray'dan faul itirazı! Hatayspor'un golünden önce...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakanın 79. dakikasında ev sahip Lobzhanidze ile bulduğu golle 3-2 öne geçti. Sarı-kırmızılı futbolcular maçın hakemi Erkan Özdamar'a faul itirazında bulundu. Özdamar oyunu devam ettirdi ve golü geçerli saydı. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 21:19
Galatasaray'dan faul itirazı! Hatayspor'un golünden önce...

Hatayspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Ev sahibi ekip 79. dakikada Lobzhanidze ile bulduğu golle 3-2 öne geçti. Hatayspor savunmadan kazandığı topla sol kanattan Mahmoud Kahraba hızla çıktı sağ kanattaki Saba Lobzhanidze'yi düşündü, Saba Lobzhanidze düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Galatasaraylı futbolcular gol pozisyonu öncesinde Sacha Boey'e faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi Erkan Özdamar'a itirazda bulundu. Oyunu devam ettiren Özdamar, golü geçerli saydı.

İşte o pozisyon...




Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

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