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Galatasaray'da transfer yarışı kızıştı! İşte Ross Barkley için belirlenen bonservis

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Domenec Torrent'i takımın başına getiren Cimbom, tecrübeli yıldız Ross Barkley transferini bitirmek istiyor. Galatasaray, Chelsea’li Ross Barkley için satın alma opsiyonluk iralama teklifi yapacak. Yıldız orta sahayı Newcastle, Leeds ve Burlney de istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da transfer yarışı kızıştı! İşte Ross Barkley için belirlenen bonservis

Galatasaray, ara transfer döneminde yıldız bir ismi listesine aldı. Torrent'in talebi doğrultusunda Sarı-Kırmızılı kurmaylar Premier Lig'de Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Ross Barkley'i kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer yarışı kızıştı! İşte Ross Barkley için belirlenen bonservis

28 yaşındaki İngliz oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, bunun için birçok kulüple yarışmak zorunda kalacağı gibi yaklaşık 13 milyon Euro olan bonservis ücretini düşürmek için ciddi bir mesai harcayacak.

Galatasaray'da transfer yarışı kızıştı! İşte Ross Barkley için belirlenen bonservis

Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılı kurmaylar ilk etapta 8 milyon Euro gibi satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak için çaba sarfedecek. Ancak Ross Barkley'i Newcastle United, Leeds United ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri dışında bazı İtalyan takımlarının da istediği öğrenildi. Birçok önemli kulübün listesindeki Barkley için G.Saray yönetimini zorlu bir süreç bekliyor.

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