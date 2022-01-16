Galatasaray'da transfer yarışı kızıştı! İşte Ross Barkley için belirlenen bonservis

28 yaşındaki İngliz oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, bunun için birçok kulüple yarışmak zorunda kalacağı gibi yaklaşık 13 milyon Euro olan bonservis ücretini düşürmek için ciddi bir mesai harcayacak.

Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılı kurmaylar ilk etapta 8 milyon Euro gibi satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak için çaba sarfedecek. Ancak Ross Barkley'i Newcastle United, Leeds United ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri dışında bazı İtalyan takımlarının da istediği öğrenildi. Birçok önemli kulübün listesindeki Barkley için G.Saray yönetimini zorlu bir süreç bekliyor.