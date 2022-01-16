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Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşme detayları netleşti! Bonus maddesi dikkat çekti

Galatasaray'ın başına geçen Domenec Torrent'in sözleşme detayları da netleşmeye başladı. Lisans işlemleri tamamlanan ve takımın başında yer alacak olan İspanyol hocanın 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı, yarım sezon için 1 milyon euro, gelecek sezon ise 1.5 milyon euro alacağı öğrenildi. Domenec Torrent'in sözleşmesindeki bonus maddeleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşme detayları netleşti! Bonus maddesi dikkat çekti

Galatasaray'ın başına geçen Domenec Torrent'in sözleşme detayları da netleşmeye başladı. Lisans işlemleri tamamlanan ve takımın başında yer alacak olan İspanyol hocanın 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı, yarım sezon için 1 milyon euro, gelecek sezon ise 1.5 milyon euro alacağı öğrenildi. Domenec Torrent'in sözleşmesindeki bonus maddeleri de dikkat çekici... Normalde yeni hocasına şampiyonluk ve Avrupa'da başarı halinde bonus veren sarı-kırmızılı ekibin, bulunduğu konum nedeniyle ligin 2, 3 veya 4. sırada tamamlanması halinde de prim vereceği ifade edildi.

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